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На границе Украины и России в Белгородской области проявляют активность диверсионно-разведывательные группы и артиллерия противника. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры, снятые с беспилотного летательного аппарата врага.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как артиллерия противника ведет массированный обстрел мирных населенных пунктов Белгородской области. При этом в атаках на Белгородскую область принимают участие не только боевики вооруженных сил Украины, но также и предатели России, которые перешли на сторону украинских националистов.

Также в Сети появились кадры со стрелковым боем, который произошел между боевиками и российскими военнослужащими в приграничной зоне. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, один из предателей России получил ранение. Авторы Телеграм-канала сообщают, что противник понес тяжелые потери в результате боевого столкновения и вынужден был отойти на исходные позиции.

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