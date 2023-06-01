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По информации, опубликованной URA.RU, Дмитрий Кузнецов, член комитета Госдумы по обороне, предложил использовать специальное оборудование, которое можно устанавливать в городах на такси, для отслеживания беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Эту идею, связанную с привлечением таксистов к противодействию украинским дронам, предложил сотрудник общественного Центра поддержки оборонных инноваций, который занимается разработкой антидронного оборудования, сообщил Кузнецов.

Депутат отметил, что системы отслеживания беспилотных летательных аппаратов, запускаемых украинскими Вооруженными силами, не требуют значительных инвестиций и могут быть установлены на гражданские автомобили для всех желающих.

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