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Польское интернет-издание gazeta.pl сообщает, что в Польше начали менять таблички с дорожными указателями. Отмечается, что на польско-российской границе вместо табличек с называнием российского «Калининграда» появились указатели на Крулевец. Отмечается, что все указатели с названия российского города будут заменены его польским именем.

На всех польских картах и документах Калининградскую область переименуют в Крулевецкую. Данное решение было принято Комиссией по стандартизации географических названий Польши.  С момента публикации решения, оно вступило в силу.

В официальном заявлении комиссии сказано, что каждая страна имеет полное право использовать традиционные исторические названия. Никто не может принудить использовать неприемлемые для нее названия.

Калининград был основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена. Изначально он именовался Кёнигсбергом. С 13 по 18 век на Руси его именовали Королевецем. Немецкое название города, которое употреблялось при правлении Петра I, сохранилось до 1946 году. И только после этого он был переименован в Калининград в честь Михаила Калинина.

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