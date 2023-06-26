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Во время прогулки в Московской области пес принес своей хозяйке беспилотный летательный аппарат с включенной видеокамерой. Об этом сообщает автор Телеграм-канала SHOT.

Женщина решила выгулять своего пса в окрестностях подмосковного городка Рошаль. Во время прогулки собака нашла какой-то предмет в траве и начала активно с ним играть, после чего принесла его своей хозяйке. Оказалось, что собака держала в зубах беспилотный летательный аппарат с работающей видеокамерой. Дрон был обнаружен в районе садового некоммерческого товарищества «Юбилейное-1».

Опасаясь, что дрон может содержать взрывчатку женщина вызвала экстренные службы на место обнаружения беспилотника. Сотрудники правоохранительных органов, которые также прибыли на место происшествия, выяснили, что дрон размером 12 на 8 сантиметров был произведен фирмой Richie. В настоящий момент идут поиски хозяина беспилотного летательного аппарата.

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