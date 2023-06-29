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В подмосковной деревне Анциферово произошел инцидент, в результате которого один полицейский был убит, а другой получил ранение при задержании группы преступников. Об этом пишет «МК».

Согласно информации собеседника агентства, инцидент произошел ночью в четверг. Во время задержания злоумышленников был открыт ответный огонь, что привело к гибели одного полицейского и ранению другого.

Сообщается, что в ходе операции по задержанию четырех подозреваемых в вымогательстве один из преступников открыл огонь не менее пяти раз в сторону полицейских.

«В результате один из сотрудников полиции скончался от полученных ран, второй находится в больнице. В настоящее время 26-летний подозреваемый был задержан», – прокомментировала она. Следователи проводят необходимые следственные действия с задержанным. Кроме того, на месте происшествия работают криминалисты, которые изъяли пять гильз и другие предметы.

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