Двое сотрудников правоохранительных органов попытались задержать подозреваемого мужчину в подмосковном Орехово-Зуево, когда последний открыл огонь по полицейским. В результате перестрелки один из сотрудников был убит на месте, а подозреваемого задержали. О происшествии сообщает глава Следственного комитета Подмосковья в Телеграм-канале ведомства.

Как следует из сообщения, по факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу.

По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровы, один из местных жителей Орехово-Зуево обратился в полицию с заявлением о вымогательстве денег в размере 100 тысяч рублей под предлогом «компенсации за проведенный некачественный ремонт транспортного средства».

Во время задержания четверых подозреваемых по данному делу, один из них открыл огонь из пистолета по оперативникам. Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие в ответ. В результате один полицейский погиб на месте, а второй был госпитализирован. Также в больницу с огнестрельным ранением был доставлен один из злоумышленников, а еще троих подозреваемых в возрасте от 23 до 33 лет доставили в полицейский участок.