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В Одессе, по предварительной информации, в ночь на 14 июня уничтожен центр военно-морской беспилотной авиации, пишет портал “Военное обозрение”. Также ракеты и дроны-камикадзе “Герань-2” поразили еще как минимум две другие военные цели.

Помимо этого, мощные взрывы гремели и в Кировоградской области. Там целью ВС РФ стали объекты логистики, применяемые для переброски войск и вооружения на линию соприкосновения.

Воздушная тревога объявлялась также в Николаевской и Полтавской областях. В первой она звучит до сих пор.

Напомним, ранее сообщалось о прилете в Одессе, а также о сильном пожаре, который вспыхнул после взрыва.

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