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В Одессе в ночь на 14 июня прогремели взрывы, сообщают местные жители. По предварительной информации от украинской стороны, удары наносились ракетами “Калибр” из акватории Черного моря.

Две ракеты сбила ПВО, утверждают в Одессе. Еще один “Калибр” попал по территории промышленного предприятия, используемого для нужд ВСУ. По информации одного из местных телеграм-каналов, на территории находятся складские комплексы и “еще кое-что”.

Взрывы раздались буквально через несколько минут после тревоги, грохот и яркое зарево были слышны и видны в нескольких десятках километров от областного центра. Сообщается, что после удара начался пожар на площади в 350 квадратных метров, экстренные службы занимаются тушением пламени и эвакуацией.

Также о сильном запахе гари сообщают жители проспекта Шевченко, не исключено, что там была сбита ракета.

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