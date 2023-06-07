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Судебно-медицинский эксперт из Донецкой Народной Республики, Богдан Аверин, в беседе с агентством «РИА Новости» сообщил о находке тела женщины в городе Мариуполь. На животе жертвы была вырезана свастика, а также были обнаружены следы изнасилования.

Показания дал украинский боевик из националистического батальона «Азов» (организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ), тело было обнаружено по указанному им адресу.

В результате судебно-медицинской экспертизы были выявлены телесные повреждения, характерные для случаев насильственного полового акта. Также при исследовании тела после смерти были обнаружены повреждения, возникшие в результате удара тупым предметом в область живота. Личность женщины установить не удалось, и ее тело было похоронено.

По словам представителя российских силовых структур, расследование данного случая продолжается.

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