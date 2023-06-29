В Канском районе Красноярского края госпитализированы четверо мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет с признаками отравления.

Дети, проживающие в селе Астафьевка, были доставлены в больницу вчера. Примерно в 20 часов медики сообщили правоохранительным органам о причинах госпитализации – острая интоксикация ядовитым веществом, как сообщили в региональном управлении МВД.

Согласно информации полиции, двое братьев в возрасте 9 и 10 лет и двое их старших друзей, гуляя по сельской улице, заметили выброшенные после обрезки комнатного растения кусочки диффенбахии, содержащей ядовитый сок. Дети ошибочно приняли это за съедобный бамбук и решили попробовать его на вкус. Все четверо почувствовали себя плохо, в результате чего им срочно потребовалась госпитализация.

В настоящее время уточняется информация о состоянии пострадавших. Полиция отметила, что ни мальчики, ни их семьи не были ранее известны правоохранительным органам. Ведется проверка происшествия.