Как сообщает издание «Свободная пресса», китайцы решили построить высокоскоростную железную дорогу. На сегодняшний день в КНР построено 42 тысячи километров высокоскоростных дорог. Конкурировать с Поднебесной в этом сегменте способна только Япония.

Стало известно, что на данный момент в Китае ведутся работы по созданию 28 тысяч километров высокоскоростных железнодорожных путей. К тому же, китайцы создали поезд, способный развивать скорость выше скорости самолета. Проект сверхпроводящего поезда на сверхвысокой скорости был разработан китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности CASIC. Уже были проведены первые испытания, в ходе которых поезд смог развить скорость 1000 километров в час. Такая скорость является в современном понимании запредельной. Выходит, что поезд сможет ехать быстрее, чем на данный момент летает пассажирский самолет.

Но для достижения такой скорости в реальных условиях необходимо построить специальный вакуумный тоннель, благодаря которому появится возможность избавиться от воздушного сопротивления. Без вакуумной трубы поезд способен развивать скорость 625 км/час.