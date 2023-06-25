ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Свободная пресса», китайцы решили построить высокоскоростную железную дорогу. На сегодняшний день в КНР построено 42 тысячи километров высокоскоростных дорог. Конкурировать с Поднебесной в этом сегменте способна только Япония.

Стало известно, что на данный момент в Китае ведутся работы по созданию 28 тысяч километров высокоскоростных железнодорожных путей. К тому же, китайцы создали поезд, способный развивать скорость выше скорости самолета. Проект сверхпроводящего поезда на сверхвысокой скорости был разработан китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности CASIC. Уже были проведены первые испытания, в ходе которых поезд смог развить скорость 1000 километров в час. Такая скорость является в современном понимании запредельной. Выходит, что поезд сможет ехать быстрее, чем на данный момент летает пассажирский самолет.

Но для достижения такой скорости в реальных условиях необходимо построить специальный вакуумный тоннель, благодаря которому появится возможность избавиться от воздушного сопротивления. Без вакуумной трубы поезд способен развивать скорость 625 км/час.

Вам может понравиться

Вучич: Сербия решила отказаться от покупки турецких «Байрактаров» по причине приобретения силами Косово аналогичных БПЛА

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк» заявил, что Белград не будет приобретать беспилотные летательные аппараты «Байрактар» турецкого производства, поскольку аналогичные дроны были поставлены силам Косово. По словам

Мама Илона Маска запретила своему сыну участвовать в поединке с Марком Цукербергом по правилам ММА

Мама Илона Маска написала на своей страничке в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ), что она отменила грядущий бой своего сына с главой корпорации Meta (запрещена в России и признана

Колонна техники ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону

24 июня около 23:40 бойцы ЧВК “Вагнер” уехали из Ростова. Колонна, состоящая из легковых авто, пикапов, грузовиков и специальной техники, которая перевозила танки и бронетранспортеры, покинула город в сопровождении машин