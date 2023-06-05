Подготовка Польши к возможному конфликту становится все более явной, как сообщил обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Страна активно закупает новое вооружение, строит военные базы и концентрирует свои войска у восточных границ.

Вальдемар Скшипчак, бывший заместитель министра национальной обороны, заявил о готовности Польши поддержать силовой переворот в Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идет о проведении военной операции. Такой сценарий рассматривал и белорусский президент Александр Лукашенко.

Россия оказывает поддержку Белоруссии, предоставляя ей современное вооружение, включая системы С-400, и направляя военный контингент, использующий местные аэродромы.

Политолог Вадим Трухачев считает, что прямое вторжение Польши не возникнет. Он предполагает, что основой «цветной революции» может стать участие белорусских граждан. Заявления о возможном вмешательстве могут быть связаны с предстоящими выборами в сейме, где наблюдается повышенная патриотическая риторика.

Польша опасается открытого вооруженного конфликта с Россией, так как не может полностью полагаться на статью 5 Устава НАТО. Тем не менее, в настоящее время Варшава реализует самую амбициозную программу перевооружения в рамках альянса, планируя завершить ее к 2035 году.