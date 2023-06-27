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25 июня в Екатеринбурге состоялось танцевальное шоу «NEON», на котором выступили танцовщицы в полуобнаженном виде. Участники шоу должны были быть одеты в одежду неонового цвета. Поэтому программа получилась невероятно красочной и яркой.

Отмечается, что танцовщицы местной студии танца SkyPole выступили в довольно эротической манере. На шоу можно было увидеть экзотические танцы, стрип-дэнс, воздушную эквилибристику, вокальные и музыкальные номера. По словам руководителя танцевальной студии SkyPole Регины, в шоу приняли участие более 50 девушек. А за их выступлением наблюдало около 200 зрителей. Неоновая тема была выбрана из-за своей яркости и чувственности, отметила хореограф.

Входной билет необходимо было приобретать не только зрителям, но и участникам мероприятии. Стоимость взрослого зрительского билета составляла 1600 рублей, а стоимость билета для участника – 1300 рублей. Скидка была для зрителей младше 12 лет. Детский билет моно было купить всего за 1000 рублей.

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