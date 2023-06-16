Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил, что в ДНР противником было задействовано большое количество техники и личного состава. Н существенных успехов ВСУ на Донецком направлении не смогли добиться. Однако достаточно тяжелая ситуация сейчас обстоит в Марьинке и Угледаре.

Бердичевский отметил, что в качестве успеха офис Зеленского продвигает занятые позиции ВСУ в населенных пунктах, находящихся в серой зоне. Он подчеркнул, что украинской армии не удалось прорвать первую линию обороны, выстроенную ВС России.

Однако в Марьике продолжаются достаточно тяжелые боевые действия. На данный момент российские силы стараются полностью выбить противника из населенного пункта. По информации военкора Поддубного, в западной части населенного пункта атаки ВСУ отражают бойцы группировки «Южная». Но украинское командование продолжает перебрасывать дополнительные резервы в Марьинку.

Схожее положение дел также и в Угледаре. Несмотря на колоссальные потери, ВСУ регулярно направляют подкрепление. В сутки на линии фронта гибнет около тысячи человек со стороны противника.