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В Минской области 21 июня начались мобилизационные учения, призванные проверить готовность глав военкоматов, исполнительных органов власти и государственных органов к выполнению своих обязанностей, связанных с мобилизацией. Отмечается, что подобные маневры проводятся ежегодно.

Минобороны Беларуси сообщило, что в ходе учений осуществляется привлечение военнообязанных, развертывание необходимой для мобилизации инфраструктуры, а также автотехники.

Ранее в МИД Беларуси оценили слухи о готовящейся попытке государственного переворота. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что организаторов гипотетического бунта ожидают весьма неприятные последствия.

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