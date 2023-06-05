Президент компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал про сложности китайского рынка алкоголя и особые предпочтения местных потребителей, но отметил, что интерес к российской продукции все же существует, и Китай может стать перспективной платформой для новых продуктов.

Титов отметил, что рынок игристых вин в Китае относительно небольшой. За последние шесть лет было продано всего 12 миллионов бутылок, и если китайские потребители выбирают зарубежные вина, то предпочтение отдается напиткам из стран, имеющих традиции в виноделии, таким как Франция и Италия.

Привычки китайцев в среднем и нижнем ценовом сегменте, по словам Титова, являются весьма консервативными, и они предпочитают пиво и байцзю (традиционный китайский крепкий алкогольный напиток). Он отметил, что компания уже столкнулась с определенными трудностями на этом рынке и пересматривает свою стратегию, сосредоточиваясь на производстве крепких и безалкогольных напитков. Кроме того, удивительным открытием для компании стало популярность сидра и востребованность российских яблок в Китае.

Говоря о других рынках сбыта, Титов сообщил, что экспорт значительно сократился как по объему поставок, так и по денежным суммам.