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Российская армия продолжает проведение специальной военной операции. Боевые действия на всех направлениях идут полным ходом. Российские войска уничтожают противника и планомерно освобождают населенные пункты республик Донбасса, захваченные преступным киевским режимом.

Стало известно об уничтожении украинского истребителя Су-27, пилотом которого был майор Владислав Савельев. Украинский военный самолет был сбит средствами противовоздушной обороны ВС России над территорией Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что самолет ВВС Украины упал в районе населенного пункта Коптево. Пилоту не удалось катапультироваться, поэтому он погиб.

Погибший украинский летчик проходил стажировку в Соединенных Штатах. По всей вероятности он обучался применению американских ракет класса «воздух-воздух». Для ВСУ потеря опытного летчика является серьезным ударом.

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