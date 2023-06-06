«Волонтеры» на Украине построили новую «тяжелую БМП» на базе советского танка Т-62М, который они получили от украинских военнослужащих. Соответствующие снимки готового изделия украинских мастеров были опубликованы в Сети.

Сообщается, что боевая машина полностью состоит из трофейных компонентов. Машина огневой поддержки состоит из шасси танка Т-62М, на который установили башню от российской боевой машины пехоты БМП-2, оснащенной 30-мм автоматическим орудием.

Броню советского танка и новую башню усилил блоками динамической защиты «Контакт-1» с передней части, однако в планах установка динамической защиты по всему периметру корпуса, в том числе и на корме. Украинские конструкторы дали название своей бронемашине – «Каратель».

Дополнительная броня призвана защитить бронемашину от противотанковых средств российской армии, а главное орудие призвано подавлять пехоту противника. Следующую версию своей бронемашины украинские конструкторы обещают оснастить отсеком для перевозки десанта.