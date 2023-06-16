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Средства массовой информации на Украине сообщают о разработке нового беспилотного летательного аппарата под названием «Сыч», способного вести воздушную разведку в глубоком тылу.

Украинские журналисты не сообщают подробных технических характеристик нового дрона, кроме заявленной дальности полета в 200 километров и способности вести «качественную фотосъемку». При этом разработчики новой модели БПЛА заявляют, что дрон будет применяться для выявления целей в тыловых районах для нанесения в последующем ударов по ним.

Известно, что в комплект поставки будет входить сразу два разведывательных дрона, мобильный пункт управления и катапульта для запуска. Стоимость разведывательного дрона «Сыч» составляет 2 миллиона гривен, что в переводе на рубли соответствует сумме в 4,5 миллиона рублей.

По словам разработчиков, в настоящий момент один комплект БПЛА находится в зоне боевых действий, где украинские военнослужащие применяют его в реальных боевых условиях.

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