Очередной комбинированный удар по территории Украины был нанесен в ночь на 15 мая. Украинские источники пишут о поражении ряда объектов в Харьковской и Одесской областях, передает “Военное обозрение”.

В Харькове в районе Кулиничей два мощных взрыва раздалось после атак дронов-камикадзе “Герань-2”. Они же атаковали аэропорт, который ВСУ давно приспособили под свои цели.

В Одессе и Одесской области гремели взрывы, работала противовоздушная оборона, пытавшаяся сбить дроны-камикадзе. Также были слышны автоматные очереди, некоторые военные хотели попасть из стрелкового оружия по барражирующим боеприпасам.

Взрывы также зафиксированы в Кривом Роге Днепропетровской области, ракеты направлялись также в Полтаву и Кировоград. Под утро под удар вновь попала Одесская область.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что избирательные удары по объектам на территории Украины будут продолжаться. Он также отметил, что ракетные атаки осуществляются исключительно на военные объекты.