Утром 15 июня Одесскую область снова атаковали дроны-камикадзе “Герань-2”. Местные жители говорят о десяти или более сильных взрывах, которые были слышны за десятки километров.

Какие именно цели были поражены, пока неизвестно, официальной информации нет. Можно прогнозировать, что украинские власти объявят об уничтожении всех дронов, что в подавляющем большинстве случаев является недостоверной информацией.

Напомним, предыдущей ночью Одессу атаковали ракеты “Калибр”, которые уничтожили склады с вооружением и боеприпасами на территории завода “Краян”. Кроме того, дроны-камикадзе в районе порта ликвидировали склад с морскими дронами. используемыми для организации атак на корабли Черноморского флота.