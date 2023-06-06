ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно данным издания Interia, украинские мужчины активно начали подделывать документы о смерти своих супруг ради возможности уйти от мобилизации и выехать из страны. По информации источника издания, много граждан мужского пола очень сильно опасаются попасть под мобилизацию, ведь не хотят участвовать в боевых действиях. Ради этого они идут на крайние меры – подделывают документы с целью выезда за границу.

Журналисты издания сообщают, что украинцы достают фиктивные справки, которые тем или иным образом могут обеспечить возможность выезда за территорию Украины. Отмечается, что ежедневно пограничники задерживают минимум 20 человек, которые незаконным путем желают выехать из страны.

Среди таких часто встречаются  граждане с поддельными документами о смерти своих супруг. Такая информация была озвучена пресс-секретарем погранслужбы Украины Андреем Демченко. Отмечается, что мужчины призывного возраста, являясь родителем-одиночкой, могут быть освобождены от мобилизации. Им также разрешается выезд за пределы Украины.

Вам может понравиться

Депутат Королева назвала иск по КРТ самым массовым за всю постсоветскую историю Петербурга

Жители Санкт-Петербурга смогут добиться отмены закона о «Комплексном развитии территории», выразила надежду член штаба по вопросам КРТ, депутат муниципального образования «Большая Охта» Манефа Королева. По ее словам, проект затрагивает жизни

Польские наемники подтвердили свое участие в атаке на Белгородскую область РФ

Visegrad 24 сообщает о подтверждении участия польских наемников из «Польского добровольческого корпуса» в активной атаке на Белгородскую область. Представители корпуса в своем заявлении для Polsat News подтвердили свое участие в

Полная отмена закона о КРТ в Петербурге стала основной целью активистов и противников «реновации» – Лихацкая

Председатель исполкома общественного движения «Гражданский Петербург» Ольга Лихацкая заявила, что активисты города будут продолжать бороться за полную отмену закона «О Комплексном развитии территорий» (КРТ) для предотвращения выселения петербуржцев из своих домов.