Согласно данным издания Interia, украинские мужчины активно начали подделывать документы о смерти своих супруг ради возможности уйти от мобилизации и выехать из страны. По информации источника издания, много граждан мужского пола очень сильно опасаются попасть под мобилизацию, ведь не хотят участвовать в боевых действиях. Ради этого они идут на крайние меры – подделывают документы с целью выезда за границу.

Журналисты издания сообщают, что украинцы достают фиктивные справки, которые тем или иным образом могут обеспечить возможность выезда за территорию Украины. Отмечается, что ежедневно пограничники задерживают минимум 20 человек, которые незаконным путем желают выехать из страны.

Среди таких часто встречаются граждане с поддельными документами о смерти своих супруг. Такая информация была озвучена пресс-секретарем погранслужбы Украины Андреем Демченко. Отмечается, что мужчины призывного возраста, являясь родителем-одиночкой, могут быть освобождены от мобилизации. Им также разрешается выезд за пределы Украины.