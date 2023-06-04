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Авторы аналитического проекта Wargonzo в своем Телеграм-канале сообщили, что 4 июня вооруженные формирования Украины предприняли попытку нанесения удара под Угледаром. Эту информацию авторы ТГ сообщили со ссылкой на собственные источники.

Согласно данной информации, украинские боевики на Угледарском направлении попытались предпринять ряд действий наступательного характера. Активные бои ведутся с юго-западной стороны Угледара. Также ВСУ заводят подкрепление со стороны населенного пункта Елизаветовка. Отмечается, что подразделения ВС России всеми силами отбивают атаку противника, стараясь не допустить прорыва линии обороны на данном участке фронта.

На данный момент еще неясно, являются ли эти атаки началом контрнаступления ВСУ. Но, по мнению экспертов, украинское командование проявляет повышенный интерес как к Угледарскому направлению, так и к Запорожскому. На данном участке фронта целью ВСУ является стратегически важный путь – трасса Донецк-Мариуполь. Если противнику удастся ударить по Волновахе, то он будет стремиться перерезать вышеупомянутую дорогу.

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