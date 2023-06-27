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Россию не пригласили на предстоящий саммит по урегулированию украинского конфликта, как сообщает агентство Reuters, по причине неприятия со стороны Украины и западных стран.

По данным агентства, Киев сделал определенный прогресс в разработке мирного плана, однако проведение саммита, где должен быть одобрен этот документ, займет еще несколько месяцев.

Ранее издание Deutschlandfunk сообщало о проведении тайной мирной конференции по Украине в Копенгагене, однако участие России в ней не было предусмотрено.

Как сообщает Reuters, детали украинского мирного плана уже обсуждались на конференции в Дании 25 июня. Китай также был приглашен на это мероприятие, но отказался от участия, поскольку объединение в такую коалицию приведет к проблемам.

На встрече также присутствовали высокопоставленные чиновники из Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африки и Турции, что свидетельствует о широком интересе к урегулированию украинского конфликта со стороны международного сообщества.

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