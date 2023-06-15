Во время финала футбольного турнира Лига Чемпионов, который прошел в Стамбуле между английским клубом «Манчестер Сити» и итальянской командой «Интер», произошел скандальный инцидент вокруг флага Украины. Как сообщает в своем материале издание Guardian, союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже принес свои извинения из-за скандала.

10 июня «Манчестер Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира Лига Чемпионов, обыграв итальянских клуб «Интер» со счетом 1:0. Однако внимание украинских средств массовой информации привлек инцидент с украинским флагом.

Сообщается, что перед игрой один из футбольных болельщиков хотел пройти на стадион с флагом Украины, однако два сотрудника стадиона, один из которых обладал аккредитацией УЕФА, попытались отобрать флаг. В итоге генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий потребовал от УЕФА объяснений из-за поведения своих сотрудников.