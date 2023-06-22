ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Научный сотрудник Александр Инзарцев считает, что корпус батискафа «Титан», который исчез во время погружения с туристами к обломкам «Титаника», мог взорваться на глубине из-за существующих дефектов. Об этом пишет РИА Новости.

Ученый отметил, что ранее были сообщения об «усталости» материала корпуса батискафа, наличии микротрещин и рекомендациях ограничения глубины погружения, которые были нарушены в данной экспедиции. Если это действительно так, то при достижении критического давления корпус мог  взорваться в один миг, как это уже было ранее с погружаемыми аппаратами.

В случае, если батискаф действительно затерялся недалеко от места катастрофы «Титаника», для его поиска можно применить автономный или буксируемый поисковый аппарат с гидролокатором. С помощью сканирования дна специалисты получат изображение участка с объектами, которые там могут быть обнаружены, и попытаются идентифицировать потерянный батискаф среди них.

Вам может понравиться

Россиянам снова начали предлагать горящие туры в Турцию

Новости о горящих турах в Турцию снова появились для россиян, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Согласно данным ассоциации, в конце июня россияне могут отправиться в отпуск в Анталью всего

Der Spiegel: Запас гаубичных снарядов Бундесвера сократился до менее 10% нормы

Документы германского Минобороны, обнародованные немецким изданием Der Spiegel, впервые подробно показывают, насколько велик оказался дефицит артиллерийских боеприпасов в Бундесвере после их многократных отправок в виде «военной помощи» Украине. Перевод основных

Бойцы ВС России выбили украинских боевиков из укрепрайона к юго-востоку от Марьинки

Бойцы подразделения «Шторм» ВС России взяли под контроль укрепрайон украинской армии, расположенный к юго-востоку от Марьинки в районе так называемого «зверинца». Об этом с места событий сообщают российские военкоры. Отряд