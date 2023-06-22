Научный сотрудник Александр Инзарцев считает, что корпус батискафа «Титан», который исчез во время погружения с туристами к обломкам «Титаника», мог взорваться на глубине из-за существующих дефектов. Об этом пишет РИА Новости.

Ученый отметил, что ранее были сообщения об «усталости» материала корпуса батискафа, наличии микротрещин и рекомендациях ограничения глубины погружения, которые были нарушены в данной экспедиции. Если это действительно так, то при достижении критического давления корпус мог взорваться в один миг, как это уже было ранее с погружаемыми аппаратами.

В случае, если батискаф действительно затерялся недалеко от места катастрофы «Титаника», для его поиска можно применить автономный или буксируемый поисковый аппарат с гидролокатором. С помощью сканирования дна специалисты получат изображение участка с объектами, которые там могут быть обнаружены, и попытаются идентифицировать потерянный батискаф среди них.