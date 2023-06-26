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Американские специалисты в области психологии провели исследование, в результате которого нашли прямую связь между одиночеством и ранней смертью. По словам ученых, люди, живущие в полном одиночестве, рискуют умереть раньше времени. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Human Behavior.

Исследование данной теории подразумевает метаанализ 90 научных работ, которые изучали связь между социальной изоляцией и преждевременной кончиной среди 2х миллионов человек. За участниками данного исследования специалисты вели наблюдение на протяжении 25 лет.

Люди, находящиеся в социальной изоляции, на 32% больше подвержены риску преждевременной смерти, чем социально активные люди. А участники, сообщившие о чувстве собственного одиночества, на 14% имели более высокие шансы умереть раньше времени, чем те, кто таких эмоций не испытывал.

Социальная изоляция – это состояние человека, у которого объективно отсутствует контакт с другими людьми. Также она подразумевает ограниченное общение или проживание в одиночестве.

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