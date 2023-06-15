Первый этап украинского контрнаступления не принес командованию ВСУ желаемого результата. Украинской армии не удалось продвинуться вперед, российские силы продолжают удерживать свои позиции. А занятые украинскими боевиками несколько сел никак не влияют на ход событий.

Однако все еще рано заявлять о полном провале контрнаступления. Известно, что у ВСУ есть значительный резерв. А поставленные задачи Западом они намереваются выполнить. Это означает, что новые атаки со стороны украинских боевиков будут продолжаться.

Информационное агентство Reuters сообщает, что украинское командование имеет «козыри в рукаве», дожидающиеся своего времени. В распоряжении ВСУ есть порядка 150-200 иностранных танков, в том числе немецкие Leopard, британские Challenger и колесные французские танки AMX-10RC. Помимо этого страны НАТО передали Киеву большое количество советских танков Т-72 и Т-80. В целом, по информации агентства, ВСУ оснащены 800 единицами тяжелой бронированной техники. А личный состав, прошедший военную подготовку в странах НАТО, составляет не менее 30 тысяч человек.