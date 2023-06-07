На Авдеевском направлении российский военный комплекс ТОС-1А «Солнцепек» был применен для нанесения удара по замаскированным позициям украинских военных. Видео ударов стало доступно в сети, на кадрах показана разрушительная сила атаки.

Согласно информации от проекта «Русская Весна», разведывательные отряды обнаружили противника и передали координаты для целенаправленных ударов. Системы ТОС-1А «Солнцепек» с тяжелыми огнеметами выпустили несколько термобарических снарядов по противнику.

Мощные взрывы, ударная волна и высокая температура полностью уничтожили все позиции противника, а его силы были нейтрализованы.

Специальная военная операция, начавшаяся на территории Украины в феврале 2022 года, продолжается. Российская армия действует в соответствии с приказами президента Владимира Путина.