Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Авдеевском направлении российский военный комплекс ТОС-1А «Солнцепек» был применен для нанесения удара по замаскированным позициям украинских военных. Видео ударов стало доступно в сети, на кадрах показана разрушительная сила атаки.

Согласно информации от проекта «Русская Весна», разведывательные отряды обнаружили противника и передали координаты для целенаправленных ударов. Системы ТОС-1А «Солнцепек» с тяжелыми огнеметами выпустили несколько термобарических снарядов по противнику.

Мощные взрывы, ударная волна и высокая температура полностью уничтожили все позиции противника, а его силы были нейтрализованы.

Специальная военная операция, начавшаяся на территории Украины в феврале 2022 года, продолжается. Российская армия действует в соответствии с приказами президента Владимира Путина.

Вам может понравиться

Новая Каховка у всех на глазах стремительно уходит под воду: опубликованы новые фото городских улиц

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, после чего в Днепре начал стремительно повышаться уровень воды. Официальные власти заявили, что в результате систематических обстрелов со стороны ВС

В Европе назревает новый вооруженный конфликт

Подготовка Польши к возможному конфликту становится все более явной, как сообщил обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Страна активно закупает новое вооружение, строит военные базы и концентрирует свои войска у восточных

ВС России атаковали Киев «Геранями» и крылатыми ракетами

Ночью армия РФ нанесла удары по важным военным объектам, расположенным на территории Украины. Одним из основных направлений атаки стал Киев, где российские Вооруженные силы атаковали несколько целей с помощью беспилотных