Маркетплейс «Верум Агро» – это виртуальная торговая платформа. Благодаря программистам продажа сельскохозяйственной техники вышла на новый уровень. Данный фактор объясняется внедрением в ресурс новых технологий. За счет их у заказчиков появилась возможность быстрого выбора спецтехники и отправки заявки сразу в компанию «Росагролизинг». Проект протестировали в прошлом году и уже запустили в глобальную сеть. Главным достоинством в нем является интегрированный лизинговый функционал и осуществление всех процедур в режиме онлайн.

Особенности платформы

Такое стало возможно благодаря глобальной сети с внедрением в нее идеального проекта. Теперь возможен не только выбор спецтехники удаленно, но также подписание предпродажного договора. Сельскохозяйственную технику здесь приобретают в лизинг с возможностью последующего выкупа по символическим ценам. Особенно впечатляет огромный ассортимент российской и зарубежной спецтехники. Его постоянное расширение новыми моделями тоже достойно внимания. Проект «Верум Агро» представляет собой разработку цифровых торговых площадок с размещением их в интернете.

Идеальная торговая платформа для использования в агропромышленной сфере. Ее преимущество заключается в быстром выборе техники и моментальном заключении контрактов с ее владельцами. Данная торговая площадка появилась в сети два года назад. Разработчикам была поставлена задача – создание цифровых площадок непосредственно для агропромышленного комплекса. Каждый работник этой сферы может посетить сайт маркетплейса «Верум Агро» и выбрать необходимую сельскохозяйственную технику. Посещение портала бесплатное. Все разработанные торговые платформы ориентированы на предприятия агропромышленного комплекса.

Одним из многочисленных достоинств проекта является интегрированный лизинговый функционал. Он представляет собой удобную возможность быстрого выбора спецтехники. Поскольку лизингодатели предлагают не только новую спецтехнику, но и с небольшой наработкой, то на этом можно сэкономить некоторую часть денежных средств. Задействованная здесь передовая интеграция лизингового инструмента многократно сокращает путь покупателя от выбора сельхозтехники до подписания договора о купле/продаже. Оперативность такой процедуры объясняется осуществлением всех дел через глобальную сеть. Благодаря всему этому реализация и покупка спецтехники вышла на более качественный уровень.