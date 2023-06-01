Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ирландский тиктокер, публикующий свои видеозаписи под псевдонимом Nate, в очередном видео поделился рецептом своего антипохмельного блюда. На видеоролик, набравший большое количество просмотров в TikTok (заблокирован в РФ), обратили внимания авторы публикаций издания The Sun.

По словам видеоблогера, данное блюдо в Ирландии принято называть «курицей в мешочке». Оно связано с тем, что перед готовкой все ингредиенты отправляются вместе с приправами в пакет для маринования. Согласно рецепту Nate, для приготовления его блюда необходимо взять 300 граммов куриного мяса, красный и зеленый перцы, соус карри, лук, замороженный картофель фри, 3 столовых ложки муки и 1 куриное яйцо.

Смесь пряностей включает в себя чайную ложку молотого перца чили, чайную ложку сушенного чеснока в порошке, пол чайной ложки зерен перца чили и столько же корицы. Также понадобится чайная ложка сахара, а соль уже следует добавить по вкусу. После того, как все составляющие будущего блюда промариновались, их стоит отправить в аэрогриль и запекать 12 минут при температуре 200 градусов по Цельсию. Затем нужно добавить перцы и оставить запекать еще на 4 минуты. Готовое блюдо заправить соусом карри.

Вам может понравиться

В Шебекино прорываются танки ВСУ, на границе Белгородской области идет бой

Портал “Военное дело” рассказал о ситуации в Шебекино, где пограничники, по информации ряда телеграм-каналов, вступили в бой с украинскими ВС. Источники сообщают, что ВСУ обстреливают населенный пункт из танков, находящихся

В США выпускники решили разыграть свою учительницу, пробравшись в ее дом

В американском городе Миддлтаун, в штате Делавэр, ученики выпускного класса решили разыграть свою учительницу. Собравшись всем своим классом, выпускники пробрались в дом своего педагога и провели в ее кухне всю

РВ: Боевики «РДК» пытаются прорваться в Белгородскую область, ВС РФ встретили их с боем

Утром 1 июня боевики РДК (запрещенная в РФ террористическая организация) пытались совершить прорыв в Белгородскую область при поддержке украинских Вооруженных сил, передает портал “Русская весна”. Они опубликовали очередное хвастливое видео,