Ирландский тиктокер, публикующий свои видеозаписи под псевдонимом Nate, в очередном видео поделился рецептом своего антипохмельного блюда. На видеоролик, набравший большое количество просмотров в TikTok (заблокирован в РФ), обратили внимания авторы публикаций издания The Sun.

По словам видеоблогера, данное блюдо в Ирландии принято называть «курицей в мешочке». Оно связано с тем, что перед готовкой все ингредиенты отправляются вместе с приправами в пакет для маринования. Согласно рецепту Nate, для приготовления его блюда необходимо взять 300 граммов куриного мяса, красный и зеленый перцы, соус карри, лук, замороженный картофель фри, 3 столовых ложки муки и 1 куриное яйцо.

Смесь пряностей включает в себя чайную ложку молотого перца чили, чайную ложку сушенного чеснока в порошке, пол чайной ложки зерен перца чили и столько же корицы. Также понадобится чайная ложка сахара, а соль уже следует добавить по вкусу. После того, как все составляющие будущего блюда промариновались, их стоит отправить в аэрогриль и запекать 12 минут при температуре 200 градусов по Цельсию. Затем нужно добавить перцы и оставить запекать еще на 4 минуты. Готовое блюдо заправить соусом карри.