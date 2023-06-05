Автомобиль компании Tesla установил новый рекорд прохождения знаменитой немецкой гоночной трассы под названием «Нордшляйфе» (северная петля трассы «Нюрбургринг») для серийных электромобилей. Рекорд был установлен моделью Tesla Model S Plaid.

Электромобиль американского производителя оснащен системой полного привода и развивает 1020 лошадиных сил. Во время заезда за рулем Tesla Model S Plaid находился инструктор Том Швистер, который смог проехать гоночную трассу общей длиной в 20,8 километров за рекордные 7 минут и 25,23 секунды.

Таким образом, американский электромобиль побил предыдущий рекорд, установленный немецким спортивным электрокаром Porsche Taycan Turbo S. Напомним, что немецкий автомобиль преодолел северную петлю трассы «Нюрбургринг» за 7 минут и 33,3 секунды. Однако американская машина улучшила предыдущий рекорд прохождения круга гоночной трассы более чем на восемь секунд.