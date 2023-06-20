Специалисты тщательно изучили феномен исчезновения черных дыр, что привело их к новым открытиям. Ученые выяснили, что такое происходит не только с черными дырами. Стоит отметить, что черная дыра представляет собой ядро бывшей огромной звезды. Причем ее размеры в 100-150 раз превышают Солнце. По космическим меркам, данные звезды живут очень мало – несколько миллионов лет. За этот период ядро сгорает, а звезда погибает, то есть таким образом, завершается цикл ее эволюции.

Когда в ядре прекращаются все термоядерные реакции, то оно начинает сжиматься и раскаляться. В результате происходит расширение, а затем сброс мантии. То есть происходит взрыв сверхновой. Под действием собственной гравитации ядро переходит в состояние сингулярности.

Согласно теории Стивена Хокинга, возле горизонта событий черной дыры, очень мощная гравитация создает их, однако препятствует соединению. Проведя ряд экспериментов специалисты выяснили, что не только в условиях электрического поля, но и под действием гравитации произойдет данный эффект. Они пришли к выводу, что космические останки не смогут находиться в пространстве вечно. В итоге они превратятся в ничто. Исходя из этого, можно сделать вывод, что черные дыры в итоге тоже исчезают.