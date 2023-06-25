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На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои с применением артиллерии, украинские ВС еще не активизируют контрнаступление, но уже стягивают в регион крупные силы. Об этом со ссылкой на бойцов добровольческих отрядов “Алания” и “Шторм Осетия” пишет агентство ТАСС.

Источники сообщают, что свои позиции бойцы продолжают уверенно удерживать, линию соприкосновения покидать никто не собирается. ВСУ стягивают в Запорожскую область крупные резервы в технике и личном составе.

Ранее сообщалось, что под Ореховым украинские войска попытались перейти в наступление, однако столкнулись с сопротивлением российских ВС и потеряли большое количество техники. Среди уничтоженных боевых машин – американские боевые машины пехоты “Брэдли” и немецкие танки “Леопард 2A6”.

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