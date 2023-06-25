Украинские боевики выложили в Сеть фотографии техники НАТО, уничтоженной российскими войсками вблизи населенного пункта Орехов в Запорожской области.

Портал “Русская весна” прокомментировал, что на снимках видны сожженные немецкие танки Leopard 2A6 – самые современные из полученных Киевом, голландские бронетранспортеры YPR-765 и американские БМП “Брэдли”.

У населенного пункта Работино украинская колонна с западной техникой столкнулась сразу с несколькими российскими подразделениями. Ее продвижение обнаружили разведчики 417-го батальона, после чего в дело вступили военнослужащие 1430-го, 70-го и 291-го полков. Поддержку оказывали артиллерийские батареи и 22-я бригада специального назначения.

В результате попытка наступления ВСУ в очередной раз завершилась крахом и потерей большого количества техники. Подобные разгромы происходят на всех участках фронта – пока командование украинской армии и Минобороны страны вещает о “новых успехах”, российские ВС без лишнего шума уничтожают живую силу и боевые машины противника.