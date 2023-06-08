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Украинские боевики не смогли прорвать фланги в районе Бахмута (прежнее название Артемовск), хотя на данный участок фронта было брошено большое количество живой силы и техники. Украинские источники сообщают, что командование ВСУ на этом направлении решило перевести войска к позиционной обороне.

Наступательные действия, которых активно добивался командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, провалились. Подразделения 3-й штурмовой, 24-й и 57-й механизированной, 56-й мотопехотной бригад ВСУ были вынуждены перейти к позиционным оборонительным действиям.

Отмечается, что Сырский уже доложил Владимиру Зеленскому о провале прорыва ВСУ. По всей вероятности, украинские боевики уже не так упорно будут давить на оборону ВС России на данном участке фронта. Также возможен вариант ротации украинских подразделений. Наиболее боеспособные бригады будут направлены, скорее всего, на Запорожское направление.

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