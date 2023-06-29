Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

РБК сообщает, что Константинопольский патриархат восстановил священника Иоанна Коваля в священном сане, приняв его в свою юрисдикцию. Решение было принято на заседании Священного синода патриархата, по информации от секретариата.

Согласно опубликованной информации, Коваль обратился в суд первой инстанции и доказал, что его наказали не за произнесение церковных слов, а за его отношение к событиям на Украине. В результате его восстановили в священном сане, теперь он находится под юрисдикцией главы Константинопольского патриархата, Варфоломея I.

В феврале прихожане подали заявление, в результате чего Коваля запретили служить священными таинствами. В священном сане он был клириком храма святого апостола Андрея Первозванного в Московском районе Люблино.

В мае церковный суд лишил его священного сана, обвинив в нарушении клятвы согласно 25-му правилу святых апостолов. Он заменил слово «победа» на «мир» в молитве «О Святой Руси», которую патриарх Русской православной церкви, Кирилл, благословил использовать во всех православных храмах.

Вам может понравиться

В РФ разработали новый дрон-камикадзе «Вектор-120»

Опытно-конструкторским бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения» был разработан беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Вектор-120». Особенность данного дрона-камикадзе заключается в его запуске. Осуществляться он может из специального переносного тубуса. Представители ОКБ отметили,

Сбежавших жителей Шебекино привлекут к ответственности за оставленных животных

Люди, оставившие взаперти своих животных во время побега из Шебекино Белгородской области от обстрелов, будут привлечены к ответственности. Такую информацию опубликовали авторы Телеграм-канала Mash. Согласно данной информации, правозащитники написали заявление

Россия остается основным поставщиком сжиженного природного газа для Польши

Польша все еще зависит от поставок российского топлива, поскольку до сих пор основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) для Варшавы является Москва. Польское издание Money.pl отмечает в своем материале, что