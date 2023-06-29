РБК сообщает, что Константинопольский патриархат восстановил священника Иоанна Коваля в священном сане, приняв его в свою юрисдикцию. Решение было принято на заседании Священного синода патриархата, по информации от секретариата.

Согласно опубликованной информации, Коваль обратился в суд первой инстанции и доказал, что его наказали не за произнесение церковных слов, а за его отношение к событиям на Украине. В результате его восстановили в священном сане, теперь он находится под юрисдикцией главы Константинопольского патриархата, Варфоломея I.

В феврале прихожане подали заявление, в результате чего Коваля запретили служить священными таинствами. В священном сане он был клириком храма святого апостола Андрея Первозванного в Московском районе Люблино.

В мае церковный суд лишил его священного сана, обвинив в нарушении клятвы согласно 25-му правилу святых апостолов. Он заменил слово «победа» на «мир» в молитве «О Святой Руси», которую патриарх Русской православной церкви, Кирилл, благословил использовать во всех православных храмах.