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В ночь на 4 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой ракетный удар по объектам украинской армии, расположенным на военных аэродромах в глубоком тылу. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В результате ракетного удара по украинским аэродромам были уничтожены радиолокационные посты, командные пункты, боевые самолеты ВВС Украины, а также места хранения авиационных боеприпасов и топлива.

Армейская авиация и артиллерия ВС России на Купянском направлении нанесла огневое поражение по местам скопления живой силы и бронетехники украинской армии в окрестностях населенных пунктов Синьковка, Новомлынск, Ольшана и Тимковка в Харьковской области. Потери противника составили 70 человек личного состава, три бронемашины, два легковых пикапа и буксируемая гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении точными ударами российской авиации и артиллерии было ликвидировано более 65 человек личного состава. Также уничтожено две бронемашины, три легковых пикапа, буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, а также две САУ «Гвоздика».

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