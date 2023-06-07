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«Свободная пресса» сообщает о замеченном в Мексике боевике, который владеет американской противотанковой системой FGM-148 Javelin, такую же, которую США поставляли Киеву. Это вызывает тревогу в Европе, где опасаются, что волна нелегального оружия распространится по странам Евросоюза. Как отмечает журналист Сергей Кулик из Крыма, бумеранг возвращается.

После начала поставок западного оружия, даркнет стал заполняться объявлениями о продаже вооружения. Еще в прошлом июне в сети появилось видео, где боевик из Сирии рассказывал о покупке оружия у украинцев.

В прошлом году также появлялись сообщения о судьбе поставленного Украине вооружения. Оказалось, что оно было обнаружено на территории Финляндии. Кулик считает, что это произошло не из-за неумения украинских военных, а вследствие действий преступного международного синдиката.

В Вашингтоне осознают опасность ситуации. Государственный департамент планировал усилить контроль над оружием, поставляемым в Украину. Однако это никогда не было реализовано, и оружие продолжает попадать на черный рынок. Существует даже вероятность продажи тяжелого вооружения.

Журналисту задали вопрос о красных линиях, которые должны были ограничить поставки. Они интересовались, возможны ли запуски «Джавелина» по машине Олафа Шольца или самолету Риши Сунака привести к этому.

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