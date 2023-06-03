С началом лета в России стартовал и сезон отпусков. Многие россияне традиционно выбрали Анталийское побережье в качестве места для своего отдыха. Однако стоимость на туры в Турции значительно увеличилась. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец».

Житель Петербурга по имени Александр Дубенский недавно вернулся из Анталии, где он отдыхал в пятизвездочном отеле по системе «все включено». По его словам, путевка на двоих на срок в 9 дней обошлась ему в 152 тысячи рублей. При этом его годовалый ребенок путешествовал бесплатно. Однако в июне подобный тур обойдется путешественнику уже в 280 тысяч рублей.

Петербуржец также пожаловался на значительно увеличившиеся цены в Турции. По его словам, он не первый год отдыхает в Анталии, но такой рост цен его просто шокировал. Например, детское питание по типу «ФрутоНяни», которое в российском супермаркете стоит примерно 39 рублей, в турецком магазине обойдется уже в 70 лир или 280 рублей.