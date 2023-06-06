В этом году отдых в Египте и Турции для российских туристов обойдется в круглую сумму. За недельную путевку на двоих в среднем придется отдать около 200 тысяч рублей, что по стоимости сопоставимо с отдыхов в экзотических странах. О реалиях туристического сезона 2023 года для россиян в своем материале рассказывают «Известия».

Стоимость отдыха для российских туристов в отелях Турции увеличилась примерно в 1,5 раза, а компания Turkish Airlines подняла цены на билеты по отдельным авиарейсам и вовсе в три с половиной раза. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна, в этом году для семьи из трех человек отдых в Турции обойдется в среднем в 218 тысяч рублей, а для четырех человек – уже 253 тысяч. При этом средняя стоимость недельного отдыха в Египте на двоих составляет около 150 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом стоимость отдыха в Турции выросла почти в два раза. При этом в декабре прошлого года российские туристы могли отдохнуть на курорте Шри-Ланки примерно за 160 тысяч рублей. При этом в настоящий момент в Турции наступил высокий сезон, а в экзотических странах низкий. Поэтому в настоящий момент посетить Кубу или Таиланд российские туристы могут всего за 150 тысяч рублей.