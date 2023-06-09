Всё ближе столетний юбилей «Артека», и с каждым годом у ребят появляется ещё больше причин выбирать именно этот лагерь для отдыха. Мы отобрали 7 высказываний школьников со всей России, которые поделились своим мнением о том, за что они полюбили международный детский центр.

Новые навыки и умения

Образовательная программа в «Артеке» ничуть не уступает роскошным видам из окна. Всего за одну смену ребята научатся и морские узлы вязать, и под парусом ходить.

— В «Морском» нас ждало распределение по отрядам — самая волнительная часть первого дня, — вспоминает десятиклассница Ситцевской СОШ Юлия Исламова. — В «Артеке» распределение идет не так, как в обычных лагерях, он, как я считаю, дает больше возможностей для развития и получения новых знаний. Суть в том, что у каждого отряда своя программа, по которой детей будут учить новому. Например, если ты хочешь попробовать себя в роли настоящего моряка, поплавать на шлюпке и научиться вязать узлы, то тебе в морскую флотилию «Артека».

Возможность самообразования

Ленивый отдых на пляже — это однозначно не про международный детский центр. И хотя школьники едут сюда восстановить силы после утомительной учёбы, но мягкий климат, насыщенная образовательная программа и опытные наставники помогают им улучшить концентрацию внимания, интеллект и память.

— В рамках образовательной программы познакомились с «зеленой» энергией и создали проект ветрогенератора на территории детского лагеря «Лазурный», — очень серьёзно отнёсся к своим каникулам Никита Смирнов из Удомельского района Тверской области. — Перед нашим отрядом стояла важная задача — выбор и формирование топографического плана местности. Мы познакомились с основами науки геодезии, научились работать со специальным прибором теодолитом и программой по созданию модели территории «Civil 3D». На заключительном брифинге состоялась презентация наших проектов по установке ветряной электростанции в детском центре. За плодотворную и успешную работу я был в числе немногих, кого наградили дипломом победителя в номинации «Инженерное изыскание» проекта «Энергия ветра». Тематика профильной программы для меня была увлекательной и интересной. Очень здорово, что такое обучение проходило в «Стране детства» — «Артеке»!

Шанс стать звездой

Не всем ребятам суждено стать артистом, но попробовать все-таки можно! В «Артеке» великолепная сцена и тысячи благодарных зрителей. Неудивительно, что отдыхающие так любят петь, танцевать и готовить театральные постановки.

— Я беру от зала энергию и отдаю в десятикратном размере обратно, — делится эмоциями Анита Чувакова, ставшая участницей финала Всероссийского конкурса «Живая классика». — Это невозможно описать, только прочувствовать. Когда я выступала на «Артек-Арене» в МДЦ «Артек», в котором было около 4000 зрителей, то получила шквал положительных эмоций от зрителей. Искренне благодарна за знакомство с конкурсом «Живая классика» моему педагогу Наталье Александровне Бузыновой и маме Анжеле Фанировне за поддержку в любых моих начинаниях.

В «Артек» может попасть любой

Путёвка сюда — дорогое удовольствие. Но организаторам удалось выстроить такую систему, что активные и инициативные школьники со всей России могут получить путевку в центр бесплатно. Кто-то бежит на Чёрное море от скуки и однообразия, другие — чтобы наконец почувствовать себя в безопасности.

— Каковы же были мои удивление и радость, когда руководитель нашего театра сказала, что я включен в команду из одиннадцати ребят, представляющих мою республику в «Артеке» на Всероссийской креативной олимпиаде «Арт-Успех». Моя номинация — «Театральные подмостки». Обстрелы в городе не прекращались, и попасть во дворец на репетицию было очень сложно и страшно. Но желание поехать в «Артек» окрыляло! — вспоминает свою дорогу в «Артек» Тимофей Хоришман из Донецка.

Роскошное питание

Пятиразовое питание, шведский стол, шоколадный фонтан, мороженое, свежие крымские фрукты и овощи, кулинарные мастер-классы, блюда национальной кухни и анимация в столовых – вот визитная карточка «Артека». В федеральном центре кормят так, что дети не устают благодарить поваров комбината питания и просить у них рецепты полюбившихся блюд.

— Столовые «Артека» — это просто лучшее, что придумано в мире. Там всегда очень вкусно, разные блюда разных народов. Всегда что-то очень интересное. Всегда в столовую как на праздник. После активной деятельности – это самое то, — уверена Василиса Шишкова из Комсомольска-на-Амуре.

Насыщенная программа каждой смены

Но не хлебом единым жив человек! Поэтому после вкусных обедов и ужинов душа требует состязательного азарта. И здесь в нём недостатка не будет. Плотная программа детского отдыха настолько разнообразна, что способна увлечь каждого.

— В «Артеке» я старалась принимать участие во всех мероприятиях и конкурсах: участвовала в соревнованиях по настольному теннису, в изобразительном диктанте, написала эссе для «Книги Артека», — рассказывает Варвара Пащанова из Ульяновской области. Дел было очень много, а впечатлений и друзей еще больше.

И даже расставание с «Артеком» — праздник на всю жизнь

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И смена на побережье Чёрного моря не исключение. Её финал, конечно, вызывает слёзы от неизбежного расставания, но даже последний вечер здесь обыгран так, что его невозможно забыть.

— Но время неумолимо бежало вперед, и с каждым днем близилось окончание смены, — грустит Нелли Мжавия из Воронежа. — Потрясающе была организована «Встреча перед расставанием». Все лагеря собрались на «Артек-Арене» и дружно исполнили известные песни. Розы, подаренные мальчиками, были невероятно красивыми и символичными. Мне даже удалось довезти свою розу до дома!