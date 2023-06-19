Мины, мобильные ПТРК и ударные вертолеты – вот почему оборона российской армии в зоне проведения СВО до сих пор так успешно сдерживает «украинское контрнаступление», пишет обозреватель немецкого еженедельника Stern Гернот Крампер. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

За последнюю неделю украинские вооруженные силы преподнесли Западу не один неприятный сюрприз, отмечает Крампер. Достаточно вспомнить, что некоторые из колонн западной бронетехники, поставленной для ВСУ, были расстреляны задолго до того, как они смогли приблизиться к позициям российских войск.

«В целом, Киев пока мало что добился, и все же, если судить по количеству развернутых солдат, он понес большие потери. Несколько небольших населенных пунктов сначала было захвачено, но затем снова оставлено. Некоторые из этих поселений настолько малы, что их вряд ли можно назвать «деревнями». Киеву удалось занять территорию площадью лишь около 20 квадратных километров», – указывает обозреватель Stern.

При этом россияне успешно наносят урон украинским войскам, еще даже не задействовав свою основную многополосную систему обороны. Бои пока идут в «серой зоне» между передовыми позициями сторон и в первом эшелоне российской обороны.

Российское мастерство минной войны

Российские войска смогли успешно использовать время перед наступлением ВСУ для крупномасштабной установки минных заграждений. «Украина, похоже, оказалась не в состоянии обезвредить минные заграждения до развертывания наземных войск, а использование для этого ракетных систем залпового огня не решило проблему», – отмечает немецкий обозреватель.

Из-за минной опасности машины не могут развернуться веером, они движутся вереницей вслед за танком с оборудованием для разминирования. Такой способ не позволяет добиться большой скорости, колонна движется очень медленно, соответственно, у российских войск становится больше времени на подготовку контрудара.

Нередко российские войска даже в ходе боя используют специальные ракетные установки, которые разбрасывают мины. Подобные системы существуют и на Западе. Эти пусковые установки повторно минируют расчищенную зону за колонной, одновременно расставляя новые мины на пути отхода украинцев.

Отряды быстрого уничтожения танков ВСУ

Помимо своих войск в окопах и дотах, россияне размещают высокомобильные подразделения коммандос, которые небольшими группами атакуют украинскую технику противотанковыми ракетами (ПТУР).

«Как правило, они очень быстро передвигаются на небольших вездеходах, а каждая машина может перевозить трех бойцов и одну управляемую ракету. Их трудно обнаружить и бороться. В результате украинские колонны атакуют из точек, где они совсем не ожидают присутствия русских. Дальность действия российских ПТУР обычно превышает четыре-пять километров», – указывает Крампер.

Российские вертолеты атакуют беспрепятственно

«Самым большим потрясением для Киева, вероятно, станет использование Россией ударных вертолетов. Они могут действовать вблизи линии фронта, не беспокоясь об украинской ПВО. Ситуация отличается от той, что была в начале конфликта, поскольку сегодня ударные вертолеты Ка-52 летают только над территорией, контролируемой Россией, откуда ведут огонь по колоннам ВСУ», – пишет обозреватель Stern.

По мере продвижения украинских войск к противнику им приходится либо подтягивать за собой медлительный гусеничный зенитный комплекс «Гепард», либо полагаться на портативные зенитно-ракетные комплексы, такие как 9К35 «Стрела-10». Но украинским ПЗРК не хватает возможностей, чтобы взять под прицел российские ударные вертолеты на достаточно близком для себя расстоянии.

«Это и не принесло бы ощутимой помощи. Вертолеты Ка-52 используют противотанковые ракеты 9К121 «Вихрь», более дальнобойный российский аналог американских ракет «Хеллфайр». «Вихрь» – не самая современная система, она наводится по лазерному лучу, который направляет ее к цели. Это не оружие типа «выстрелил-забыл». С другой стороны, тандемный кумулятивный заряд почти в девять килограмм опасен для любого типа бронетехники. Дальность – 8 километров, и судя по российским видео, есть основания предполагать, что этот показатель на сегодня уже увеличен», – отмечает обозреватель Stern.

По его мнению, это позволило российским вертолетам оставаться вне досягаемости украинской ПВО. Бороться с ними могут более мощные системы защиты, но «потеря ВСУ радара Iris-T германского производства показывает, насколько это сложно».

ЗРК Iris-T имеет максимальную дальность действия до 40 километров, но если необходимо прикрыть более широкую зону на фронте, его эффективная дальность сокращается, требуя развертывания в примерно 10 км от российских позиций. «Не удивительно, что Iris-T оказался в центре досягаемости российских дронов-камикадзе», – указывает Крампер.

Он также добавляет, что в дополнение к трем названным выше главным средствам ведения обороны, российские войска также успешно используют против атак ВСУ и другие свои виды дальнобойного оружия, такие как артиллерия и беспилотники.