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Екатерина Горина воплотила образ младшей «сестры» в фильме «Сестры», но не посвятила себя актерской карьере, в отличие от своей партнерши Оксаны Акиньшиной, которая стала известной после этого фильма.

Катя Горина выросла в семье, которая не была связана с актерским искусством. Однако у нее была бабушка, работавшая телевизионным редактором, и всей семье Гориных кино было близко.

В отличие от Оксаны Акиньшиной, для которой фильм «Сестры» стал отправной точкой актерской карьеры, Горина не старалась стать актрисой в полной мере. Хотя она снялась в нескольких фильмах и время от времени занималась актерской деятельностью, она выбрала для себя профессию писателя. Катя успешно закончила филологический факультет и в 2019 году выпустила свою книгу, которая называется «Воздухоплавательный парк». Кроме того, она занимается литературным консалтингом, а также преподает литературу и немецкий язык.

Личная жизнь Екатерины Гориной остается скрытой от посторонних глаз, но в ее постах в социальных сетях она активно выражает свои феминистические взгляды и борется за равенство женщин. Она отстаивает принципы равноправия и поддерживает женское сообщество.

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