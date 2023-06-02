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ВКС России не прекращают наносить удары по военным объектам ВСУ. В минувшую ночь воздушная тревога звучала в нескольких регионах Украины. Сильные взрывы были слышны в Черкассах и Киеве.

Отмечается, что российской авиации удалось уничтожить не только несколько военных складов ВСУ, но и иностранных наемников. При объявлении воздушной тревоги украинской столицы мирные жители направляются в укрытие на станции метро или подземные переходы. Отмечается, что бомбоубежища практически во всех районах находятся под замком.

Информация о закрытых бомбоубежищах и людях, погибших возле них, дошли до украинского президента Владимира Зеленского, находившегося на саммите в Молдавии. По возвращении он пообещал со всей строгостью наказать местные власти, включая мэра города – Виталия Кличко. Но а себя, украинский лидер, ответственность, конечно же, снял.

В Телеграм-канале «Образ будущего» появилась информация, что украинская армия понесла серьезные потери в результате ударов неподалеку от Одессы. Но самая интересная новость – попадание российской ракеты в центр управления специальными морскими операциями. Там находилось около 98 человек. Среди них погибло 22 офицера британской военной разведки, 4 представителя Пентагона и два офицера французской авиации. Остальные военные получили ранения различной степени тяжести.

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