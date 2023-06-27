CNN сообщает со ссылкой на источник, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» в США обратились к Украине с просьбой не провоцировать хаос внутри России и не наносить удары, чтобы избежать создания впечатления, будто Запад и Киев помогают Евгению Пригожину и угрожают российскому суверенитету.

По словам собеседника телеканала, сообщение было ясным: не стоит раздувать конфликт. Союзники предостерегли украинцев от провокаций и призвали использовать свои возможности на украинской территории, не вмешиваясь во внутренние дела России и не атакуя военные объекты внутри страны.

Американские чиновники также установили неформальный контакт с российской стороной и убедительно объяснили, что Запад не имеет отношения к текущей ситуации. Они также призвали Москву обеспечить безопасность своего ядерного потенциала.