ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

CNN сообщает со ссылкой на источник, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» в США обратились к Украине с просьбой не провоцировать хаос внутри России и не наносить удары, чтобы избежать создания впечатления, будто Запад и Киев помогают Евгению Пригожину и угрожают российскому суверенитету.

По словам собеседника телеканала, сообщение было ясным: не стоит раздувать конфликт. Союзники предостерегли украинцев от провокаций и призвали использовать свои возможности на украинской территории, не вмешиваясь во внутренние дела России и не атакуя военные объекты внутри страны.

Американские чиновники также установили неформальный контакт с российской стороной и убедительно объяснили, что Запад не имеет отношения к текущей ситуации. Они также призвали Москву обеспечить безопасность своего ядерного потенциала.

Вам может понравиться

Жители испанского курорта Майорка устали от пьяных выходок туристов из Британии

Местные жители популярного испанского курорта Майорка выразили недовольство поведением британских туристов, считая их самыми неприятными среди всех посетителей. Во время своего отдыха эти путешественники организуют «марафоны пьянства» и гадко себя

В России могут начать производить спортивное питание из молочной сыворотки

Ученые СКФУ предложили новую усовершенствованную методику по созданию протеиновых коктейлей. Об этом сообщает РИА Новости. Такое спортивное питание будет содержать в своем составе легкоусвояемый белок. По словам специалистов, данный компонент

Ученые определили прямую связь между одиночеством и ранней смертью

Американские специалисты в области психологии провели исследование, в результате которого нашли прямую связь между одиночеством и ранней смертью. По словам ученых, люди, живущие в полном одиночестве, рискуют умереть раньше времени.