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Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что российским спецназом была уничтожена спецгруппа Главного управления разведки МО Украины, пытавшаяся попасть на территорию Белгородской области.

Сообщается, что на российскую территорию осуществили попытку проникновения члены ДРГ «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Диверсанты попытались прорваться в районе села Новая Таволжанка.

Российский спецназ и разведчики во время боя смогли уничтожить часть личного состава украинской ДРГ. «Выжившие убежали, утаскивая с собой раненных», – говорится в сообщении ТГ.

Напомним, что 1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области был обстрелян украинской артиллерией. Также ВСУ предприняли попытку прорыва на данном направлении. Отмечается, что в атаке принимали участие более 70 человек личного состава и пять танков. Российскими силами был успешно отражен натиск противника.

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