В Тульском театре юного зрителя 28 июня состоится премьера театральной постановки на тему спецоперации под названием «Смерти нет». Режиссер спектакля – Александр Борисов. Данная постановка основана на очерках военного корреспондента и писателя Дмитрия Стешина и прозе известного писателя Захара Прилепина.

Из-за этой постановки ранее разгорелся скандал, в результате чего Борисов был уволен из Чайковского театра драмы и комедии, в котором он был художественным руководителем. Отмечается, что режиссер планировал поставить спектакль в мае. Однако, он был уволен из-за отказа актеров с ним работать.

По словам артистов, Борисов позволял себе «резкие и нелицеприятные» высказывания в адрес актерской труппы. В свою очередь, режиссер обвинил актеров, в том, что они устроили саботаж из-за нежелания участвовать в постановке из-за ее тематики. Причиной саботажа Борисов назвал негативное отношение артистов театра к проведению спецоперации на Украине.