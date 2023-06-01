Создание квизов с stepFORM: революция в области онлайн-форм

stepFORM — это универсальный конструктор форм и опросов, который предлагает пользователю создать стильные квизы, опросы, онлайн-калькуляторы и другие типы форм для сайтов, мессенджеров и соцсетей в кратчайшие сроки. Данная платформа сочетает в себе визуальный редактор с поддержкой технологии drag&drop, облегчающий процесс создания форм.

Cервис работает на базе JavaScript и может быть интегрирован в любой веб-сайт. Он предоставляет готовые шаблоны для создания форм, а также позволяет настраивать различные параметры, такие как количество шагов, валидацию данных и т.д.

Платформа обеспечивает сбор и хранение данных, введенных пользователем в форму. Эти данные могут быть переданы на сервер для дальнейшей обработки или использованы для автоматической отправки электронной почты или создания уведомлений.

stepFORM полезный инструмент для создания форм любой сложности на веб-сайтах, а также повышает эффективность работы сайта. Кроме того, на платформе можно создавать попапы и мини-лендинги, которые могут быть использованы для увеличения конверсии и еще большего привлечения внимания пользователей.

Попапы появляются на экране пользователя во время просмотра веб-страницы и содержат специальные предложения, рекламные сообщения или формы подписки на рассылки.

Мини-лендинги – создаются для рекламы определенного продукта или услуги и содержат краткую информацию о продукте или услуге, а также форму для заполнения контактных данных.

Благодаря возможности создания попапов и мини-лендингов, вы можете создавать эффективные маркетинговые инструменты для своих сайтов, мессенджеров и соцсетей.

Этапы создания форм с помощью stepFORM

1. Регистрация на сайте

Создание аккаунта не займет много времени. Это можно сделать в несколько шагов.

На главной странице нужно найти кнопку “Вход” или “Регистрация”, и затем зарегистрироваться с помощью почты или социальных сетей.

2. Создание формы

После регистрации вы можете перейти к созданию формы, квиза. У вас будет выбор создать форму с нуля или же выбрать шаблон.

На сайте представлено огромное количество шаблонов на разные тематики:

— Авто и доставка

— Здоровье и красота

— Праздники и мероприятия

— Строительство и ремонт

— Экономика и финансы

— Недвижимость и интерьер

— Подбор персонала

— и другие.

3. Дизайн

На платформе можно создать подходящий для вас внешний вид. Вы можете выбрать тип темы (стандартную или материальную), а также настроить цветовую схему. Во вкладке расширенные настройки темы, можно выбрать: основной и контрастный цвет; фон полей, формы, страницы; цвет и шрифт текста; и ширину формы. Сервис позволяет добавить фоновые изображения и CSS-свойства.

CSS-свойства (Cascading Style Sheets properties) – это инструкции, которые определяют стилизацию веб-страницы. С их помощью можно указать цвет текста, шрифт, размеры и расположение элементов на странице, фоновые изображения, анимации и многие другие аспекты визуального оформления.

4. Логика переходов

Логика переходов может быть полезна в ситуациях, когда пользователю необходимо заполнить большое количество информации или выполнить сложную задачу, которая требует нескольких этапов.

stepFORM может разбить процесс заполнения формы на несколько логических шагов, каждый из которых представлен на отдельной странице или блоке на одной странице. Это значительно упрощает восприятие информации и уменьшает вероятность ошибок при заполнении формы.

Кроме того, он делает процесс заполнения формы более интерактивным и привлекательным для пользователя. На каждом шаге можно предоставлять небольшие подсказки, объясняющие, что именно нужно заполнить, а также давать обратную связь о том, что было заполнено правильно, а что – нет.

5. Добавление элементов формы

Визуальный блочный редактор позволяет последовательно добавлять 15 элементов в форму, подбирая нужную компоновку для решения задачи. В форму можно включить элементы для множественного или одиночного выбора, выпадающий список, диапазон, рейтинг, выбор изображений, поля для текста и чисел, мобильный телефон, электронную почту, файл, дату и время, изображение, сообщение и код, загрузка файлов, формула и корзина.

Давайте подробно рассмотрим для чего нужен каждый элемент:

Множественного или одиночный выборы: это элементы, которые предоставляют пользователю выбрать один или несколько вариантов из предложенного списка. Выпадающий список. С помощью него пользователь может выбрать один вариант из списка, который раскрывается по клику на поле выбора. Диапазон дает возможность выбрать значение в заданном диапазоне, например, выбрать число от 1 до 10. Рейтинг предполагает оценку выбранному объекту, например, от 1 до 5 звезд. Выбор изображений позволяет загрузить изображение с компьютера или выбрать его из галереи. Поля для текста и чисел, где можно вводить текст или числа в соответствующие поля. Мобильный телефон предполагает ввод номера в заданном формате, например, с кодом страны и без скобок или пробелов. Электронная почта дает возможность вводить свой адрес электронной почты в соответствующее поле. Файл. С помощью этой функции можно загрузить файл с компьютера, например, документ, изображение или аудиофайл. Дата и время позволяет пользователю выбрать дату или время из календаря. Сообщение используется для отправки обратной связи. Код, используется для ввода, например, при регистрации аккаунта или входа на сайт. Формула: можно вводить математические формулы или выражения в соответствующее поле, например, для расчетов или научных исследований. Корзина предоставляет возможность добавления товаров или услуг в корзину и произведение оплаты, например, при оформлении заказа на сайте интернет-магазина.

6. Настройка формы

В разделе настройки вы можете сделать форму активной или закрытой, а также изменить стандартные надписи.

Платформа имеет встроенные интеграции с такими системами отправки уведомлений, как почта, SMS, Webhooks, Telegram и Firebase, а также с платежными системами PayPal, Яндекс.Деньги/Касса, Wallet One и CRM (SendPulse, Bitrix24), что позволяет принимать оплату за товары и услуги прямо из формы.

Вы можете подключить Яндекс.Метрику и Google Analytics для сбора статистических данных по формам. Также, stepFORM имеет встроенную систему антиспама в формате капчи, которая включена по умолчанию.

7. Публикация форм

Созданные формы могут быть размещены на различных видах сайтов, включая CMS, конструкторы, самописные и фреймворки, а также в любых других публикациях, где предусмотрена возможность размещения ссылок. Некоторые популярные CMS, такие как WordPress и Joomla, имеют специальные плагины для удобного подключения форм к сайту. В случае, если для вашей платформы не существует соответствующего плагина, можно добавить код формы вручную.

Платформа предлагает 4 варианта интеграции формы, которые можно выбрать в зависимости от ваших потребностей:

Для размещения калькуляторов на CMS, которые не имеют удобного плагина, можно использовать JavaScript-код для вставки. Ссылка – это удобный вариант размещения в мессенджерах и почтовых рассылках. Существует разновидность ссылки с информацией о проекте, которая представляет собой более нарядный и подробный вариант с краткой презентацией сути предложения. В этом случае форма хранится на сервере сервиса и будет открываться в отдельной странице без обрамления, в чистом виде. Iframe – это еще один код для вставки, который подходит для размещения на любых сайтах. Popup – это вариация формы, которая появляется во всплывающем окне поверх содержимого страницы. Ее можно настроить на автоматический показ, по нажатию на кнопку или клику по ссылке. Цвет подложки и ее прозрачность могут быть отрегулированы. В этом случае вы получите JavaScript-код для вставки.

Кроме всего прочего, вы можете поделиться формой в социальных сетях. Они могут быть опубликованы на аккаунтах в формате обычного поста. Таким образом, для любой формы, созданной в stepFORM, у вас будет доступно два вида кода для размещения, а также ссылки, которые ведут на страницу формы. Различные формы могут быть опубликованы на разных сайтах, и при этом можно создавать дубли с разным дизайном, чтобы соответствовать интерфейсу каждого сайта.

8. Просмотр ответов

На платформе можно не только создавать и публиковать свои формы, но и быстро и удобно отслеживать ответы на них. Система обновляет ответы постоянно, что позволяет вам моментально получать информацию о новых ответах на вашу форму. Вы можете просмотреть ответы за любой выбранный период времени, что дает возможность анализировать полученные данные и принимать решения на основе полученных результатов. Все это делает stepFORM удобным и эффективным инструментом для создания и управления формами.

9. Тарифные планы

stepFORM предлагает следующие тарифные планы:

«Нулевой»: Бесплатный тариф, активируется после окончания платного тарифа или триала. Включает в себя 5 форм, 3 квиз-страницы и 50 ответов в месяц. «Новичок»: Подойдет для тех, кто только начинает использовать платформу. Включает интеграции статистики и CRM, тонкую визуальную стилизацию, загрузку файлов и экспорт ответов в CSV/XLSX. Ежемесячная стоимость тарифа от 413 руб. в месяц. «Профи»: Идеально подходит для продвинутых пользователей. Все возможности тарифа «Новичок» + интеграция платежных систем, редактор HTML-кода, автобэкапы и онлайн-чат с поддержкой. Ежемесячная стоимость тарифа от 553 руб. в месяц. «ENTERPRISE»: Предлагает эксклюзивные условия для тех, кому не подошел ни один из предыдущих тарифов. Включает все возможности тарифа «Профи» и предлагает различные варианты, начиная от 10 000 ответов и до 100 форм за 2 000 руб. в месяц и заканчивая 100 000 ответов с неограниченным количеством форм за 5 000 руб. в месяц.

10. Общие функции

Вы можете перемещать и разделять формы по папкам, настраивать страницы благодарности после отправки формы, добавлять автооткрытие опроса или показать опрос при попытке закрыть сайт. Кроме этого, можно редактировать информацию о форме, включая ее адрес.

Заключение

stepFORM – это мощный и гибкий инструмент для создания форм и квизов, который позволяет собирать информацию от пользователей, принимать оплату, анализировать поведение пользователей и многое другое. Благодаря возможности персонализации форм и интеграции с другими системами, он является удобным и эффективным решением для бизнесов любого размера. С помощью платформы вы можете создавать формы с различными типами вопросов и ответов, добавлять логику и автоматические уведомления, настраивать внешний вид формы и многое другое. Все это делает stepFORM незаменимым инструментом для сбора и анализа информации, управления бизнес-процессами и взаимодействия с клиентами.