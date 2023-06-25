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Сейчас в интернете очень много отзывов по работе с “Озоном”. Но я не думаю, что опыт очередного продавца будет лишним, поэтому решил поделиться и своими советами. Меня зовут Игорь, мне 29 лет и я живу в Москве. Последние полтора года я занимаюсь только своим магазином на Ozon. Мне понадобилось два месяца, чтобы выйти на хороший доход, поэтому я практически сразу перешел из найма в свое дело. А до этого я работал менеджером по продажам в одной очень крупной и известной фирме.

Свой отзыв по работе с Ozon я хочу посвятить нескольким рекомендациям, которые я смело могу давать каждому новичку. Даже если они покажутся вам элементарными, не торопитесь закрывать страницу. Поверьте, в теории всем кажется, что они понимают, как продавцу работать с “Озон”. На практике ошибки возникают как раз в тех местах, которые выглядят самыми простыми. И я видел такое не один раз, когда люди были слишком уверены в своих силах и не обращали внимание на то, что они считали мелочами. В результате это заканчивалось провалом.

Итак, что же важно учитывать, работая с этим маркетплейсом?

Собираетесь стать селлером Ozon? Прочтите мой отзыв, чтобы начать

Все особенности площадки: начинаем с правил

Как и любой маркетплейс, Ozon работает по определенным правилам, которые нельзя игнорировать. Конечно, информации очень много, поэтому новичкам легко запутаться. Для начала я рекомендую три источника:

● договор оферты (да-да, его нужно прочитать);

● база знаний Ozon Seller со всеми ответами на вопросы;

● последние новости площадки.

Из них вы почерпнете основную информацию, которая нужна будет для работы. А дальше можно действовать точечно: например, погружаться в информацию о рекламе перед запуском рекламной кампании.

Продолжаем покупкой и подготовкой всего необходимого

Для работы вам нужно будет приобрести упаковку, которая соответствует требованиям площадки, а также термопринтер для этикеток. Если придется работать с ЭДО, а такого опыта нет, я рекомендую вникнуть в систему. Пугаться этого не стоит, потому что мой опыт работы с “Озон” показал, что в электронном документообороте нет ничего сложного.

Перед началом работы обязательно уделите время тому, чтобы разобраться в нюансах отгрузки и доставки. Подобрать выгодный формат для конкретного бизнеса можно только через подробные расчеты. И не забывайте, что если вы используете курьерскую доставку площадки, вызов курьера платный. Вообще всегда нужно помнить про комиссию самой системы, иначе можно неправильно рассчитать бюджет.

Собираетесь стать селлером Ozon? Прочтите мой отзыв, чтобы начать

Заканчиваем правильным отношением к работе

Мой опыт работы с Ozon был достаточно успешным, потому что я развивался довольно быстро. Но я знаю истории, когда люди начинали с откровенного провала, продолжали работать и через время добивались даже больше, чем я. Это говорит лишь о том, что у каждого селлера свой путь. Даже если вы идеально ко всему подготовитесь, есть факторы, которые предусмотреть нельзя. Будьте к этому морально готовы и не опускайте руки раньше времени. Мало понимать, как продавцу работать с Ozon — нужно также анализировать, перерабатывать и использовать любой опыт. И при должной настойчивости у вас не будет шансов не добиться успеха.

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