Собираетесь стать селлером Ozon? Прочтите мой отзыв, чтобы начать

Сейчас в интернете очень много отзывов по работе с “Озоном”. Но я не думаю, что опыт очередного продавца будет лишним, поэтому решил поделиться и своими советами. Меня зовут Игорь, мне 29 лет и я живу в Москве. Последние полтора года я занимаюсь только своим магазином на Ozon. Мне понадобилось два месяца, чтобы выйти на хороший доход, поэтому я практически сразу перешел из найма в свое дело. А до этого я работал менеджером по продажам в одной очень крупной и известной фирме.

Свой отзыв по работе с Ozon я хочу посвятить нескольким рекомендациям, которые я смело могу давать каждому новичку. Даже если они покажутся вам элементарными, не торопитесь закрывать страницу. Поверьте, в теории всем кажется, что они понимают, как продавцу работать с “Озон”. На практике ошибки возникают как раз в тех местах, которые выглядят самыми простыми. И я видел такое не один раз, когда люди были слишком уверены в своих силах и не обращали внимание на то, что они считали мелочами. В результате это заканчивалось провалом.

Итак, что же важно учитывать, работая с этим маркетплейсом?

Все особенности площадки: начинаем с правил

Как и любой маркетплейс, Ozon работает по определенным правилам, которые нельзя игнорировать. Конечно, информации очень много, поэтому новичкам легко запутаться. Для начала я рекомендую три источника:

● договор оферты (да-да, его нужно прочитать);

● база знаний Ozon Seller со всеми ответами на вопросы;

● последние новости площадки.

Из них вы почерпнете основную информацию, которая нужна будет для работы. А дальше можно действовать точечно: например, погружаться в информацию о рекламе перед запуском рекламной кампании.

Продолжаем покупкой и подготовкой всего необходимого

Для работы вам нужно будет приобрести упаковку, которая соответствует требованиям площадки, а также термопринтер для этикеток. Если придется работать с ЭДО, а такого опыта нет, я рекомендую вникнуть в систему. Пугаться этого не стоит, потому что мой опыт работы с “Озон” показал, что в электронном документообороте нет ничего сложного.

Перед началом работы обязательно уделите время тому, чтобы разобраться в нюансах отгрузки и доставки. Подобрать выгодный формат для конкретного бизнеса можно только через подробные расчеты. И не забывайте, что если вы используете курьерскую доставку площадки, вызов курьера платный. Вообще всегда нужно помнить про комиссию самой системы, иначе можно неправильно рассчитать бюджет.

Заканчиваем правильным отношением к работе

Мой опыт работы с Ozon был достаточно успешным, потому что я развивался довольно быстро. Но я знаю истории, когда люди начинали с откровенного провала, продолжали работать и через время добивались даже больше, чем я. Это говорит лишь о том, что у каждого селлера свой путь. Даже если вы идеально ко всему подготовитесь, есть факторы, которые предусмотреть нельзя. Будьте к этому морально готовы и не опускайте руки раньше времени. Мало понимать, как продавцу работать с Ozon — нужно также анализировать, перерабатывать и использовать любой опыт. И при должной настойчивости у вас не будет шансов не добиться успеха.